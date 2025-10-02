タレントの野沢直子が、3日に放送されるフジテレビ系バラティ番組『酒のツマミになる話』(毎週金曜21:58～)に出演する。

今回は、千鳥のノブと大悟に加え、ゲストにイ・ボミ、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、土屋伸之(ナイツ)、野沢、ヒコロヒーが登場する。

62歳にして13歳年下の日本人男性と再婚した野沢が、相手の両親に初めて結婚のあいさつをしたのは焼肉店。ところが両親は驚きすぎてまるで静止画のように固まってしまい、鉄板だけが「じゅうじゅう」と音を立て続けるという、まさに“地獄の焼肉”が繰り広げられたという。

野沢が「私じゃダメですか?」と思わず口走ってしまったという告白に、スタジオは騒然となる。

そこからトークは“相手の両親へのあいさつ”体験談へ。ノブは肩パッド全開の個性派スーツで挑んだ失態を明かし、大悟は後部座席のミラー越しに結婚の許可を得たという豪快エピソードを披露。イ・ボミは俳優イ・ワンとの“韓ドラ級”ななれ初めを告白。キムチやみそといった母の味を受け継ぐ韓国の家庭文化についても語り、結婚・家族に関する本音トークで盛り上がる。

ほかにも、「ポルトガルなら天下を取れる」と言われたヒコロヒーが、韓国での仕事でも芸人らしいオーバーリアクションがウケて「僕たちの初恋を全部合わせた顔だ」と言われたエピソードを披露。イ・ボミは、プロゴルフ引退後のリアルを赤裸々告白。

週4～5回は必ずパスタを食べるという砂田は「五右衛門のタコのペペロンチーノこそ史上最強! ニンニクとタコのダシが絶妙で、これ以上のパスタはない」と断言。ナイツ土屋が絵の学校に熱中していることを語る。

【編集部MEMO】

収録前の楽屋インタビューで、「お酒が弱くてビールを飲むのは10年ぶり」と明かした野沢直子。本番はご機嫌になって「一人で踊りだしたりするかもしれない」と話していた。

