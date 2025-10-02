【動画】こうきたか！の新型クロスビー。大幅改良でイメージチェンジ

2025年10月2日、スズキは新型クロスビーを発表。同日より発売を開始した。価格は215万1700〜250万300円となっている。

クロスビーは、2017年に発売されたスズキのコンパクトクロスオーバーSUV。5人乗り乗用ワゴンの実用性と、SUVの悪路走破性をうたった新ジャンルのモデル。今回の新型は、スズキの説明によれば「フルモデルチェンジ級」とされ、実質的には大幅改良と捉えていい。大きくはパワートレーンの換装と先進安全装備の拡充、そして内外装のイメージチェンジを行っている。

【動画】新型クロスビーの詳細を動画でCHECK！

■エクステリアは「ハスラーとの決別」

2017年の登場時は、軽自動車ハスラーを小型車に仕立てたような見た目が特徴だったクロスビー。今回の大幅改良では、たくましさを感じさせる角を丸めた四角をモチーフとすることで、SUVらしい力強さを強調。インテリアでは、革とステッチを模したパネルや二段式センターコンソール（ハイブリッドMZのみ）などの採用により、上質さも表現している。

■ターボエンジンがなくなった！

パワートレーンは、1L直3ターボ＋マイルドハイブリッド＋6速ATから、1.2L直3NA＋マイルドハイブリッド＋CVTに換装。これは、スズキ最新のパワートレーンで、スイフトやソリオに搭載しているZ12E型エンジン＋CVTと同じもので、燃費性能と走行性能を両立させている。カタログ燃費（WLTCモード）は、FFが18.2km/Lから22.8km/Lへ、4WDでは17.0km/Lから21.0km/Lへと大幅に引き上げられた。

■安全機能も拡充

衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートⅡ」を採用。さらにアダプティブクルーズコントロール（全車速追従機能付き。ハイブリッドMZには停止保持機能付き）や車線維持支援機能、車線逸脱抑制機能を標準装備とした。またアクティブコーナリングサポートやブラインドスポットモニター、スズキ国内初となる7インチメーターディスプレイ（カラー）も新たに採用されている。

装備面では電動バーキングブレーキ（ブレーキホールド付、ハイブリッドMZ）やステアリングヒーター（ハイブリッドMZ）を採用したほか、スズキコネクトにも対応している。

※※※

2017年の登場から約8年での大幅改良となったクロスビー。価格は上昇したが、それでも200万円前半から検討できる価格帯にはホッとする。今回のイメージチェンジは、結構うまい！と思ったのだが、みなさんの印象はどうだろうか？

〈文＝ドライバーWeb編集部〉