40代後半、久々に友人に会ったらキレイになっていた…同世代のみんなはどう？「アンチエイジングの岐路」に直面して焦るリスナーへの意見続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送では、「アンチエイジング」をめぐる葛藤と、美容の「岐路」に立っているという40代後半女性の相談を紹介しました。私は40代後半の女性です。30代の頃はアンチエイジングという言葉を聞いても何とも思いませんでした。自分はそこそこ若いと思っていたし、メイクなんかきちっとしないで日焼け止めだけで過ごしていた毎日でした。スキンケアなんかもいい加減にしていました。しかし先日、友人と久々に会ったらとても綺麗になっていました。聞くところによると、顔の体操から何からもう努力が凄まじいんです。ビタミンCを飲んだり、ちょっと"いじったり"（美容整形）もしている。「え……？ そんなに色々しなきゃいけないの」と焦っている毎日です。でも、自然に老いていきたいなと思う気持ちもあったりして……。みなさんはどうお考えですか？ 私は今岐路に立っている感じです。みなさんのお考えをお聞かせください。（40代後半 女性）この相談に、パーソナリティの住吉は、「分かる！」と大きくうなずき、当番組スタッフとの会話で盛り上がったエピソードを紹介。「ちょっと老眼が入ってきると、普段は裸眼で過ごしているわけですよ。で、急にメガネとかコンタクトを入れて、それでたまたまトイレに行ったとのあのショック！」と、目の前がクリアになった瞬間にシワやシミが際立って見える、いわゆる"美容ショック"について語りました。「シワが……、シミが……みたいな」と、その瞬間の衝撃を再現し、「（その話をしていた）番組スタッフは、『直ちに行動しなきゃ！』と思って皮膚科の予約をしたらしいんですけれど」と、焦りから行動に移す人もいるとエピソードを語り、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。アンチエイジング、お金かかりますよね。余裕がないとできないと思うので、食生活とか睡眠とか、できることをやってます。あと、心が老け込まないように気を付けてます。毎日、楽しく笑って過ごせるよう、アンテナ張ってます。（神奈川県 50代後半 女性 専業主婦）私の周りの人たちについてお話させてください。私の職場の50代後半の男性が、美容整形に手を出しました。これまでの経過を私が観察してきた結果、思うのは、「美容を追求することに終わりは来ない」ということです。整形に手を出すと、もう止まれません。金銭的に余裕があればいくらでも突き進めばいいと思いますが、誰でもそんなに理想まで改造できるものではない気がします。その男性も、まだまだ少しずつ改造を続けるつもりのようです。理想像を維持するにはお金がかかる。その現実に尽きます。私の同年代友人は趣味でダンスをやったりして、みんなとても若々しい。少しのシワやシミなんて気にしなくていいんです！ 楽しく生きていればとても魅力的で、それだけで若々しい。それこそアンチエイジングなんですよね。（東京都 50代 女性 自営業）もう「わかるぅ～！」と叫んでいます。私は今年49歳。日焼け止めもサボってきたし、お化粧も全然ちゃんとしてきませんでした。そして今、鏡を見るたびにシミ、シワ……という現実に打ちのめされています（笑）。でも、私も「これではヤバい！」と、フェイスパックから始めています。保湿が命かなと思い。相談者さん、今日、今が人生で1番若いんですよ！ やれることから頑張りましょう！共に頑張りましょう！（東京都 40代後半 女性 専業主婦）