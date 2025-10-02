山梨県の北西部に位置する韮崎市(にらさきし)は、周囲に八ヶ岳、鳳凰三山、茅ヶ岳(かやがたけ)といった日本や山梨の「百名山」に名を連ねる山々や、霊峰富士山という偉大な名峰がそびえる自然豊かなまち。

日照時間日本一とも言われる太陽と肥沃な大地に恵まれ、ぶどうや桃、ワインなど四季折々の味覚が楽しめるのも特徴です。

そんなぶどうの産地・韮崎市には、現在稼働中のワイナリーが5つ、準備中のものが3つあり、ワイン醸造シーズンにワイン作りの様子を見学することができるワイナリーもあるのだとか!

今回は、毎年11月3日に解禁される「山梨ヌーボー」など、バラエティに富んだワインを楽しめる韮崎市のワイナリーと、ふるさと納税返礼品を紹介します。

11月3日「山梨ヌーボー」解禁! 韮崎市のワイナリーについて

韮崎市のワイナリー

・韮崎市5カ所

※住所等は各ワイナリーの公式ホームページなどでご確認ください。

・アクセス：【公共交通機関】JR中央本線「韮崎駅」

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

【車】韮崎IC

ぶどうの栽培に適した土壌や気候を有する韮崎市は、良質なワイン用ぶどうを栽培できるのが特徴で、「マルス穂坂ワイナリー」「ドメーヌ茅ヶ岳」「能見園 河西ワイナリー」「ドメーヌ・クリエーションファーム」「サン.フーズ韮崎工場」といった、多彩なワイナリーが稼働しています。

ワイン醸造シーズンにワインづくりの様子を見学することができるワイナリーや、仕込み期間外でも醸造棟の見学が可能なワイナリー、試飲ができるところもあります。

また、毎年11月3日は「山梨ヌーボー」解禁日! その年に収穫した「甲州」「マスカット・ベーリーA」で仕込んだ、軽くて飲みやすい“生まれたてのワイン”を味わうことができます。「韮崎市のワイナリーで醸造された『山梨ヌーボー』をぜひ味わってほしいです」と、担当者は熱い想いを語ってくれました。

毎年11月に開催される「県民の日」のイベントでは、山梨県内のワイナリーが集結。「山梨ヌーボー」を楽しむことができるのだそうです。

自治体からのメッセージ

自然豊かな韮崎市。近年は穂坂地区のぶどうを使ったワインに注目が集まっています。標高が高く冷涼な気候と恵まれた日照量を誇る穂坂地区で育ったぶどうは凝縮度が高く、清々しい酸が特徴です。

ワイン特区に認定されている韮崎市には現在稼働中のワイナリーが5つ、設置予定が3つあり、市内のワイナリーが一堂に会し、ワインの飲み比べができるイベント「ワインフェスティバル」や、市内のワイナリーをタクシーで巡るイベント「ワインタクシー」など、ワインに関するイベントも頻繁に開催しています。市内の飲食店でも、韮崎産のワインを味わうことができます。

韮崎市のふるさと納税返礼品について

韮崎市のワイナリー「サン.フーズ」と「ドメーヌ茅ヶ岳」がつくるワインを紹介します。

ワイン 赤 コンチネンタル マスカット・ベーリーA

・提供事業者：株式会社サン.フーズ

・内容量：750ml×2本

・寄附金額：1万1,500円

“「日本ワイン」をもっと知ってもらいたい”という想いのもとで開発された、気軽に楽しめる価格帯のワインです。山梨県産マスカット・ベーリーA100％で醸造された本ワインは、フレッシュな果実味と酸、タンニンがやわらかく、フルーティーな味わいが特徴。

「アダージョ上ノ山」赤ワイン

・提供事業者：ドメーヌ茅ヶ岳

・内容量：「アダージョ上ノ山」赤ワイン 750ml×1本

・寄附金額：1万6,000円

完熟したマスカット・ベーリーAを使用して作られたワインです。完熟させることで生まれるイチゴのような果実香と濃厚な味わいを楽しめます。マスカット・ベーリーAの甘い香り「フラネオール」が通常の10倍以上含まれた果実香の強い濃紫のワインで、イタリア語で「くつろぐ」を意味する「アダージョ(Adagio)」という名前のように、ゆるやかな気分にしてくれる逸品。

今回は山梨県韮崎市のワイナリーと、ワインの返礼品を紹介しました。11月3日に解禁される「山梨ヌーボー」など、まち自慢のワインを個性豊かなワイナリーで楽しめます。5つのワイナリーのワインを飲み比べて、お気に入りを探すのも良さそうです! 現地に行くのが難しい場合は、返礼品でも韮崎市のワインを堪能できます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者