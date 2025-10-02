ナポリに所属するデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドが、スポルティング戦で2アシストを記録したベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネを称賛した。10月1日、イタリア紙『コッリエレ・デッロ・スポルト』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が行われ、ナポリはホームでスポルティングと対戦した。試合は36分にデ・ブライネのスルーパスからホイルンドがネットを揺らし、ナポリが先制に成功。対するスポルティングも、62分にルイス・ハビエル・スアレスのPKで同点弾をマークする。その後、逆転を狙うアウェイチームは78分にベンチスタートとなった守田英正を投入。すると、その1分後に再びデ・ブライネのアシストからホイルンドが勝ち越し弾を奪取。そのまま試合は2－1で終了し、ナポリが勝利を収めた。

試合後のインタビューに応じたホイルンドは、「本当に素晴らしい夜だったし、チームメイトに感謝したい」とコメント。「CLで最初の勝ち点を取れた。でもまだ旅は長いし、この調子を維持していかないといけない」と今後に目を向けつつ、「この後には弟のオスカーが所属するフランクフルトとも戦う。今からとても楽しみだ」と第4節での“兄弟対決”実現の可能性についても言及している。

また、自身の2ゴールを演出したデ・ブライネについては、「彼に感謝した。ケヴィンはサッカー界のレジェンドだ」と大絶賛。ともに今夏に加入した新戦力ながら、「彼がボールを持てば、必ず最高の形で出してくれると分かっている」と早くもホットライン形成の予感を漂わせた。



【動画】ナポリvsスポルティングのハイライト！