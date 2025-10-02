単一拠点ワンフロアで国内最多の17ベイを完備！「Rosso Scuderia Service 東京ベイサイド」がオープン

フェラーリ・ジャパン正規デイーラーであるRosso Scuderia株式会社が、サービスセンターを東京都目黒区碑文谷から江東区辰巳へ移転し、2025年10月1日（水）に「Rosso Scuderia Service 東京ベイサイド」としてグランドオープンした。

【画像】フェラーリの最新CIに基づいた新施設。広々としたスペースを誇る「Rosso Scuderia Service 東京ベイサイド」がオープン（写真20点）

すべてがワンフロアで構成されるこのサービスセンターの敷地は床面積2,745㎡。国内のフェラーリ正規デイーラーにおいて、1フロアあたりの整備ベイ数として最多となる17区画が配置される。すべてをワンフロアにすることで作業動線を効率化し、より迅速かつ正確な整備の実現が可能となった。

館内には、フェラーリ最新のコーポレート・アイデンテイティ(Cl)に基づく専用ラウンジや納車式スペースを完備。最新設備として、国内フェラーリ正規デイーラーで初導入となるイタリア製レーザー式非接触型アライメントテスターが設置されたことも注目に値する。

12名の熟練テクニシャンを含む総勢20名のスタッフが在籍し、車検・点検整備や一般修理、新車納車点検、認定中古車加修点検、さらにはクラシック・フェラーリの認定プログラム、フェラーリ・クラシケに関わる整備まで幅広く対応する。年間約2,500台の整備を行う体制は、フェラーリオーナーにとって心強い限り。

新サービスセンターは、販売拠点である「六本木ショールーム」からは車で約15分、首都高速9号深川線・枝川出口から約3分の立地にある。都内はもちろん、神奈川や千葉方面からのアクセスも至便だ。

Rosso Scuderia Service 東京ベイサイド

所在地：〒135-0053東京都江東区辰巳2-4-10

TEL：03-5534-5802

FAX：03-5534-5803

営業時間：10:00～18:30

定休日：日曜日

アクセス：＜電車＞JR京葉線・武蔵野線「潮見駅」より徒歩12分

＜車＞首都高速9号深川線「枝川出口」より約5分