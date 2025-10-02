優勝候補同士の一戦は劇的な幕切れとなった。

チャンピオンズリーグ（CL）リーフフェーズ第2節が現地時間10月1日に行われ、バルセロナとパリ・サンジェルマン（PSGが対戦した。19分にラミン・ヤマルからペドリを経由して左のマーカス・ラッスフォードへボールが渡り、絶妙なラストパスをフェラン・トーレスが押し込みバルセロナが先制に成功。対するPSGは38分、力強いドリブルで持ち上がったヌーノ・メンデスからセニー・マユルがボールを引き取り、冷静に流し込んで試合を振り出しに戻す。

その後は一進一退の攻防が続くも、互いにチャンスを活かせず試合は最終盤に突入する。迎えた90分、右サイドのスペースでボールを受けたアクラフ・ハキミが中央へ折り返すと、走り込んだゴンサロ・ラモスが値千金の勝ち越しゴールをマーク。競り勝ったPSGがCL連勝発進に成功している。

欧州王者の貫禄を見せ、敵地『エスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニス』で劇的な逆転勝利を飾ったPSG。データサイト『Opta』によると、バルセロナとのアウェイゲームで3連勝したのはヨーロッパの主要大会史上で初めてのことだという。

一方、昨シーズンの王者に敗れ、連勝発進とはならなかったバルセロナだが、この試合でクラブ史に残る記録を樹立したようだ。ハンジ・フリック監督率いるチームは公式戦で現在45試合連続得点中。『Opta』によると、これは1942年11月から1944年2月までの44試合連続を上回るクラブ史上最長記録となっているようだ。なお、45試合での総得点数は127にも上り、1試合平均で2.8ゴールを挙げていることとなる。

両チームの次節は21日に行われ、バルセロナはホームでオリンピアコス、PSGはアウェイでレヴァークーゼンと対戦する。

【ハイライト動画】PSGがバルサ撃破！ 最終盤にG・ラモスが決勝点