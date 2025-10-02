チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が10月1日に行われ、ビジャレアル（スペイン）とユヴェントス（イタリア）が対戦した。

ドルトムント（ドイツ）との初戦を4－4で引き分け、2021－22シーズン以来の決勝トーナメント進出に向けドロースタートを切ったユヴェントス。今大会初勝利を目指し、開幕戦でトッテナム・ホットスパー（イングランド）に敗れたビジャレアルとアウェイで激突する。先発にはケナン・ユルディズやジョナサン・デイヴィッドらが起用された。

試合は18分にゲオルゲス・ミカウターゼの得点でビジャレアルが先制したものの、後半立ち上がりの49分にユヴェントスが反撃する。敵陣右サイドでスローインを獲得し、ウェストン・マッケニーがボックス内に長いボールを投げ入れる。ニアで競り勝ったロイド・ケリーが頭で後方へと逸らすと、フェデリコ・ガッティが豪快なオーバーヘッドを披露。シュートはGKの手を弾きながらゴールに吸い込まれ、ユヴェントスが追いついた。

さらに56分、ハーフウェイライン付近でポゼッションを行うビジャレアルに対し、ユヴェントスが組織的なプレスを敢行。ダニエル・パレホのバックパスをフランシスコ・コンセイソンがカットし、ドリブルでバイタルエリアに侵入する。中央に切り込みながらマーカーのタイミングを外し、ボックス内で左足を一振り。冷静にニアを射抜いて逆転弾を挙げた。

リードを許したビジャレアルだったが、終盤にドラマを引き寄せる。90分に右サイドでコーナーキックを得ると、キッカーを務めたイリアス・アコマシュが左足でインスイングのクロスを供給。ゴール前にポジションを取ったレナト・ヴェイガが頭でネットを揺らし、劇的な同点ゴールをマークした。

結局、そのまま試合は2－2で終了。互いに1ポイントずつを分け合った。次節、ビジャレアルは今月21日にホームでマンチェスター・シティ（イングランド）と対戦。ユヴェントスはその翌日にアウェイでレアル・マドリード（スペイン）と対戦する。

【スコア】

ビジャレアル 2－2 ユヴェントス

【得点者】

1－0 18分 ゲオルゲス・ミカウターゼ（ビジャレアル）

1－1 49分 フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）

1－2 56分 フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス）

2－2 90分 レナト・ヴェイガ（ビジャレアル）