ちゃんみな新曲「i love you」、ドラマ『フェイクマミー』主題歌に決定

ちゃんみなが、10月10日（金）に最新楽曲「i love you」を配信リリースすることを発表した。

同曲は、波瑠と川栄李奈によるダブル主演のTBS系 金曜ドラマ『フェイクマミー』の主題歌にも決定。ドラマのために書き下ろされた楽曲は、ちゃんみなが”愛”のかたちに改めて向き合って完成した、珠玉の一曲となっている。

TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、”母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。

昨年、出産を経て母となったちゃんみなが本作のために書き下ろした「i love you」は、人生のフェーズが様々に変わっていく中で「愛」について改めて向き合って描かれた一曲。「うまく出来てない、よね」と自問するように歌いあげ、幾重にも重なったコーラスが印象的でちゃんみなの新境地ともいえる楽曲となっている。

合わせて公開となったアートワークは、ちゃんみな自身を3DCG化したものが採用されている。陶器の胸像に、ガラスコーティングがされたような質感が、楽曲の持つ繊細な魅力を十分に惹きたてている。同曲を採用したドラマの最新スポットはドラマの公式SNS上で解禁を予定している。

■ちゃんみなコメント

今回お話をいただいて、いま自分が思う”愛”のかたちと改めて向き合い楽曲を紡ぎました。

小文字の「i」が、大文字の「I」より今の気分に寄り添っているように感じます。

「i love you」という普遍的なタイトルが相応しい一曲とともにドラマが進んでいくのが楽しみです。

＜リリース情報＞

ちゃんみな

「i love you」

10月10日（金）0時配信スタート

©NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.

https://NOLABEL.lnk.to/iloveyou

※日本時間0時以降各配信ストアごとに順次反映、配信スタートとなります。

ちゃんみな公式サイト：https://chanmina.com/