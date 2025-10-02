ブラジルサッカー連盟は1日、10月10日（金）の韓国代表戦、10月14日（火）の日本代表戦に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。
レアル・マドリードに所属するFWロドリゴが今年3月以来となる代表復帰を果たした。なお、カルロ・アンチェロッティ監督体制では初めての招集となる。昨季までレアル・マドリードを率いたアンチェロッティ監督にとって、ロドリゴは教え子の一人。今季ここまでは途中出場が主となっているが、アンチェロッティ監督は「出場機会は多くないかもしれませんが、出場するたびに素晴らしいプレーを見せてくれています。ビッグクラブでは激しい競争に直面しますし、ロドリゴは非常に重要な選手。あらゆるポジションでプレーできるストライカーです」と信頼を強調している。
ロドリゴが復帰となった一方、今季チェルシーで活躍するジョアン・ペドロの招集が見送られた。アンチェロッティ監督は「軽いフィジカルコンディションの問題を抱えている。まだ100%の状態ではない」と説明している。ジョアン・ペドロは1日に行われたチャンピオンズリーグ ベンフィカ戦に後半から途中出場。ケガを負っているわけではないが、FIFAクラブワールドカップから連戦が続いており、疲労とコンディションを重視したようだ。
会見では招集メンバー26名が発表となったが、アンチェロッティ監督は「最終的なリストではない」と強調。ミッドウィークに行われるチャンピオンズリーグや今週末の各国リーグ戦を踏まえ、最終的なアジア遠征メンバーを決定する。またブラジルから韓国・日本へは飛行機での乗り換えも含めた長距離移動となるため、追加招集を行う場合は国内組ではなく、ヨーロッパでプレーする選手を優先する意向も示した。ブラジル代表 招集メンバー26名
▼GK
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
▼DF
カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）
カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）
ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ルーカス・ベラウド（パリ・サンジェルマン／フランス）
ヴァンデルソン（モナコ／フランス）
ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）
▼MF
アンドレ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
▼FW
エステヴァン（チェルシー／イングランド）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）