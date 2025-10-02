ブラジルサッカー連盟は1日、10月10日（金）の韓国代表戦、10月14日（火）の日本代表戦に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。

レアル・マドリードに所属するFWロドリゴが今年3月以来となる代表復帰を果たした。なお、カルロ・アンチェロッティ監督体制では初めての招集となる。昨季までレアル・マドリードを率いたアンチェロッティ監督にとって、ロドリゴは教え子の一人。今季ここまでは途中出場が主となっているが、アンチェロッティ監督は「出場機会は多くないかもしれませんが、出場するたびに素晴らしいプレーを見せてくれています。ビッグクラブでは激しい競争に直面しますし、ロドリゴは非常に重要な選手。あらゆるポジションでプレーできるストライカーです」と信頼を強調している。

ロドリゴが復帰となった一方、今季チェルシーで活躍するジョアン・ペドロの招集が見送られた。アンチェロッティ監督は「軽いフィジカルコンディションの問題を抱えている。まだ100%の状態ではない」と説明している。ジョアン・ペドロは1日に行われたチャンピオンズリーグ ベンフィカ戦に後半から途中出場。ケガを負っているわけではないが、FIFAクラブワールドカップから連戦が続いており、疲労とコンディションを重視したようだ。

会見では招集メンバー26名が発表となったが、アンチェロッティ監督は「最終的なリストではない」と強調。ミッドウィークに行われるチャンピオンズリーグや今週末の各国リーグ戦を踏まえ、最終的なアジア遠征メンバーを決定する。またブラジルから韓国・日本へは飛行機での乗り換えも含めた長距離移動となるため、追加招集を行う場合は国内組ではなく、ヨーロッパでプレーする選手を優先する意向も示した。

ブラジル代表 招集メンバー26名

▼GK

ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）

エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）

ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

▼DF

カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）

カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）

ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）

ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

ルーカス・ベラウド（パリ・サンジェルマン／フランス）

ヴァンデルソン（モナコ／フランス）

ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

▼MF

アンドレ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）

ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）

ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）

▼FW

エステヴァン（チェルシー／イングランド）

ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）

イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）