ブラジルサッカー連盟は1日、10月10日（金）の韓国代表戦、10月14日（火）の日本代表戦に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。

負傷により戦線離脱中のGKアリソン（リヴァプール／イングランド）DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）DFアレクサンドロ（リール／フランス）MFアンドレイ・サントス（チェルシー／イングランド）FWハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）らは招集外となった。今季チェルシーで活躍するFWジョアン・ペドロはコンディションを考慮し、招集が見送られている。

また日本戦過去5試合で通算9得点1アシストを記録している“日本キラー”ネイマール（サントス）もメンバーから外れた。今年1月に古巣サントスに復帰したネイマールは、今季公式戦23試合で6得点3アシストを記録。現在はハムストリングスの負傷により戦線離脱中となっており、10月下旬から11月上旬頃の復帰見込みとなっている。

ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督は、以前ネイマールについて「彼には良いコンディションでプレーしてほしい。もしフィジカル面で整えば、ワールドカップに出場できる。技術面について議論の余地はない。目標は6月（W杯）に向けて準備することだ。10月、11月、3月のリストに入っているかどうかは重要ではない」とコメント。ブラジル代表歴代最多79得点を誇るネイマールへの信頼を語りつつ、万全のコンディションであることが招集条件となっているようだ。

ブラジル代表 招集メンバー26名

▼GK

ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）

エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）

ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

▼DF

カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）

カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）

ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）

ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

ルーカス・ベラウド（パリ・サンジェルマン／フランス）

ヴァンデルソン（モナコ／フランス）

ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

▼MF

アンドレ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）

ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）

ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）

▼FW

エステヴァン（チェルシー／イングランド）

ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）

イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）