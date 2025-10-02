ブラジルサッカー連盟は1日、10月10日（金）の韓国代表戦、10月14日（火）の日本代表戦に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。

2023年9月に開幕したFIFAワールドカップ26南米予選は、今年9月に全日程が終了した。ブラジルは8勝4分け6敗の勝ち点28で南米予選過去最低の5位フィニッシュ。勝率はわずか51％だった。23大会連続23回目のW杯出場権は獲得できたものの、宿敵アルゼンチン代表を相手に屈辱の4失点大敗や2度の指揮官交代など、苦しい戦いを強いられた。カルロ・アンチェロッティ体制でのW杯躍進に向け、今月は韓国・日本とのアジア遠征に臨む。

9月の活動では累積警告により、招集が見送られていたヴィニシウス・ジュニオールが復帰。エデル・ミリトンやカゼミーロら実力者に加え、アンチェロッティ体制では初めてロドリゴがメンバー入りを果たした。なお、負傷中のアリソン、マルキーニョス、ハフィーニャ、ネイマールらの招集は見送られている。

韓国戦はソウルワールドカップ競技場にて、10月10日（金）日本時間20時キックオフ。日本戦は東京スタジアム（※味の素スタジアム）にて、10月14日（火）19時30分キックオフ。日本対ブラジルの一戦は、テレビ朝日系列で全国生中継、ABEMAにて生配信される。

▼GK

ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）

エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）

ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

▼DF

カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）

カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）

ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）

ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

ルーカス・ベラウド（パリ・サンジェルマン／フランス）

ヴァンデルソン（モナコ／フランス）

ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

▼MF

アンドレ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）

ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）

ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）

▼FW

エステヴァン（チェルシー／イングランド）

ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）

イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

