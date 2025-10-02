「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
-
OUT
西6-4オ
6番 若月 健矢 センターツーベースヒット オリックス得点！ 西 6-4 オ ランナー：2塁
-
OUT
5番 大城 滉二 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 頓宮 裕真 センターヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト
-
OUT
2番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 滝澤 夏央 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
1番 西川 愛也 ライトフライ 2アウト
-
OUT
1塁ランナー齋藤 大翔 盗塁失敗 1アウト
-
OUT
9番 齋藤 大翔 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：ファースト 廣岡 大志 に代わって 9番 大里 昂生
-
OUT
守備交代：セカンド 大里 昂生 に代わって 5番 大城 滉二
-
OUT
守備交代：レフト 来田 涼斗 に代わって 1番 廣岡 大志
-
OUT
投手交代：ピッチャー 曽谷 龍平 に代わって 10番 片山 楽生
-
OUT
1番 廣岡 大志 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
9番 大里 昂生 見逃し三振 2アウト
-
OUT
8番 渡部 遼人 ライトフライ 1アウト
-
OUT
8番 古賀 悠斗 ショートダブルプレイ 3アウト
-
OUT
7番 仲田 慶介 ライトフライ 1アウト
-
OUT
6番 Ｊ・Ｄ・デービス デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
7番 麦谷 祐介 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 若月 健矢 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 来田 涼斗 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
4番 頓宮 裕真 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 山村 崇嘉 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
4番 Ｌ・セデーニョ セカンドフライ 2アウト
-
OUT
西6-2オ
3番 渡部 聖弥 レフトヒット 西武得点！ 西 6-2 オ ランナー：1塁
-
OUT
2番 滝澤 夏央 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 西川 愛也 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 見逃し三振 3アウト
-
OUT
2番 宗 佑磨 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
西5-2オ
1番 廣岡 大志 セカンドゴロ オリックス得点！ 西 5-2 オ 1アウト
-
OUT
西5-1オ
9番 大里 昂生 ライトスリーベースヒット オリックス得点！ 西 5-1 オ ランナー：3塁
-
OUT
8番 渡部 遼人 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 齋藤 大翔 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
8番 古賀 悠斗 ライトフライ 2アウト
-
OUT
西5-0オ
7番 仲田 慶介 レフトヒット 西武得点！ 西 5-0 オ ランナー：1、2、3塁
-
OUT
6番 Ｊ・Ｄ・デービス 見逃し三振 1アウト
-
OUT
5番 山村 崇嘉 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
4番 Ｌ・セデーニョ レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 渡部 聖弥 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1塁ランナー麦谷 祐介 盗塁失敗 3アウト
-
OUT
7番 麦谷 祐介 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 若月 健矢 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
5番 来田 涼斗 センターフライ 1アウト
-
OUT
2番 滝澤 夏央 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
1番 西川 愛也 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
9番 齋藤 大翔 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
西4-0オ
キャッチャー 若月 健矢が悪送球 西武得点！ 西 4-0 オ
-
OUT
西1-0オ
8番 古賀 悠斗 センターヒット
-
OUT
西1-0オ
7番 仲田 慶介 ライトツーベースヒット 西武得点！ 西 1-0 オ ランナー：2、3塁
-
OUT
6番 Ｊ・Ｄ・デービス フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 山村 崇嘉 空振り三振 1アウト
-
OUT
4番 Ｌ・セデーニョ センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 頓宮 裕真 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 ライトフライ 2アウト
-
OUT
2番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 廣岡 大志 レフトフライ 1アウト
-
OUT
3番 渡部 聖弥 ライトフライ 3アウト
-
OUT
2番 滝澤 夏央 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 西川 愛也 空振り三振 1アウト