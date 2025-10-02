12星座占い★2025年10月の運勢「魚座（うお座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）10月の「魚座（うお座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「魚座（うお座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！吸収力が高まりやすく、学びの多い月となりそうです。いろいろ情報が入ってくるぶん、モヤモヤしたり、迷いが出てきたりするかもしれませんが、思考を整理する時間をつくれると、成長につながりそうです。直感を参考にできると良さそうです。恋愛運は中旬まで好調です。気になっている人がいる場合は、積極的にアプローチしてみると良さそうです。仕事運は好調です。今後のために勉強を始めてみるのも良いタイミングです。目上の人とコミュニケーションも積極的に取ってみましょう。今月は読書がおすすめです。書店で気になる本があれば手に取ってみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。