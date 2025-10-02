大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)のトークショーが1日、都内で開催され、主人公・蔦屋重三郎(横浜流星)の母親・つよを演じている女優の高岡早紀が登壇した。

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。高岡が演じるつよは、蔦重が7歳の時に離縁し、蔦重をおいて去っていった実の母親で、ある日突然、蔦重のもとに戻ってくる。髪結の仕事をしていたこともあり、人たらし。対話力にはたけており、蔦重の耕書堂の商売に一役買うという役どころだ。

イベントでは、スタッフや共演者からの高岡に関するコメントが紹介され、演出ディレクターは「キャストのみんなが撮影の合間にリラックスして高岡さんと話している姿が印象的で、現場の笑い声もつよさんが登場してからさらに増えたように感じます。『なんか今日賑やかだなー』と思うと、だいたい高岡さんがいる気がします」と証言。

さらに、「癒やしキャラ、ずっとしゃべっている人。人との垣根がなく、そこがすごくチャーミングで、ほぼずーっとしゃべっています。本番行く直前までしゃべっていて、『何だっけ? どっから? 私から?』っていうのが高岡さんのあるあるです」と現場での様子が伝えられた。

高岡は「みんなリラックスできるかなと思って気を遣っているんですよ」と言いつつ、「しゃべりすぎているかもしれません」と苦笑い。

また、癒やしキャラと言われたことについて、「『べらぼう』をやらせていただく以前は、高岡＝癒やしキャラっていうのはなかったと思いませんか?」と観客に問いかけ、反応を確認した上で「なかったですよね。自分でもそう思います」と話した。

続けて、「プライベートではどちらかというと、家族の中でいる私とかは癒やしキャラだったんじゃないかなと思います」と述べ、「外に仕事に行くときは何らかの鎧をまとって、癒やしキャラは置いていくみたいなのはあると思いますが、これからは癒やしキャラでいきたいと思います」と笑顔で宣言していた。