自然食研は9月24日、「接待・会食による飲酒習慣」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年9月5日～9月8日、接待や会食で日常的に飲酒する会社員(501人)および内科医(502人)計1,003人を対象に、インターネットで行われた。

約7割が経験、会食でお酒を断れない現実

はじめに、接待や会食の頻度や飲酒量について、接待や会食で日常的に飲酒する会社員に質問した。

「接待や会食の頻度」について尋ねたところ、「月に1回以下(32.5%)」と回答した人が最も多く、「週に1～2回(26.0%)」「月に2～3回(23.7%)」と続いた。

次に「接待や会食での飲酒量は、普段と比べてどう変化するか」について尋ねたところ、約半数が「かなり増える(12.4%)」「やや増える(38.1%)」と回答した。

「接待や会食で断れずに飲むことはあるか」について尋ねたところ、約7割が「よくある(22.0%)」「ややある(48.7%)」と回答した。

接待や会食の翌日のパフォーマンスへの影響と理想のケアとは

「接待や会食が続いた場合、翌日のパフォーマンスにどのような影響があるか」について尋ねたところ、「眠気や倦怠感(41.3%)」が最も多く、「集中力の低下(34.1%)」「頭痛(27.5%)」と続いた。

「接待や会食が続く際に、理想的だと思うケア」について尋ねたところ、「休肝日を設ける(39.9%)」が最も多く、「飲酒後に水分・栄養補給をする(39.1%)」「十分な睡眠を確保する(38.1%)」と続いた。

接待や会食後の体調ケアは「必要」と感じている内科医は約9割

では、接待や会食による連日の飲酒は、肝臓にどれほどの負担をかけているのか。ここからは内科医に質問した。

「接待や会食による連日の飲酒は、肝臓にどの程度負担を与えると思うか」について尋ねたところ、約9割が「とても負担を与えると思う(45.6%)」「やや負担を与えると思う(43.6%)」と回答した。

次に、「接待や会食が多い人は、飲酒後の体調を整えるためにケアが必要だと思うか」について尋ねたところ、約9割が「とてもそう思う(45.6%)」「ややそう思う(41.4%)」と回答した。

「接待や会食が多い人は、飲酒後の体調を整えるためのケアを意識できていると思うか」について尋ねたところ、約8割が「しっかり意識できていると思う(39.2%)」「やや意識できていると思う(45.8%)」と回答した。

内科医が実践するケア

「接待や会食が続く中で、ケアを行わないとどのようなリスクがあると思うか」について尋ねたところ、「肝臓への負担が蓄積する(46.2%)」が最も多く、「体調を崩しやすくなる(41.6%)」「翌日に疲労や倦怠感が残る(38.1%)」と続いた。

では、内科医は接待や会食で飲酒をする場合、体調を整えるためにどのようなケアを心がけているのか。「接待や会食などで飲酒をする場合、どのようなケアを行っているか」について尋ねたところ、「休肝日を定期的に設ける(43.8%)」が最も多く、「飲酒後に水分・栄養補給をする(40.6%)」「肝臓ケアができるサプリメントを服用する(31.1%)」と続いた。