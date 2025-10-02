スケーターは9月上旬、スマホで動画視聴をしながら快適なランチ時間を過ごせる「スマホスタンド付ランチグッズ」を同社公式オンラインショップで発売した。

スマホスタンド付ランチグッズが登場

現代人にとって、ランチタイムでのスマホ視聴は欠かせないものとなっている。本商品シリーズは、スマホで動画視聴しながらの「ながらランチ」をより快適にする便利グッズ。「箸・スプーンのコンビセット」(682円)、「ランチボックス」(1,430円)、「保冷ランチバッグ」(1,705円)の3種類で展開する。どの商品にも､スマホを立てられるギミックがついている。

スマホスタンド付コンビセットは、箸とスプーンのカトラリーセット(箸・スプーン18cm)。箸とスプーンを取り出した本体がスマホスタンドになる。厚さ12mmまでのカバー付きスマホにも対応し、横置き・縦置きのいずれにも対応可能となっている。

スマホスタンド付ランチボックスは、フタの裏側にスマホスタンドが付いており、厚さ15mmまでのカバー付きスマホにも対応している。横置き、縦置きどちらも可能。スタンド位置は2か所あり、スマホ(ケース含む)の厚みや角度にあわせて使用できる。

スマホスタンド付保冷ランチバッグは、自立するバッグがスマホをしっかり支える構造(すべり止め付)になっている。スマホサイズの制約なしで、サイズを気にせず使用可能。デスク(テーブル)にランチバッグを置くことで、周りから見えづらい環境をつくり、自分の世界に没頭(集中)することができる。