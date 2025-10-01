2024年5月から約1年、4人のカメラマンが俳優・中沢元紀の変容を克明に記録したファースト写真集『ルート』(10月1日発売/ワニブックス)。中沢自身、この1年を「とにかく充実した時間だった」と振り返った時期に撮影された写真からは「自分でも驚くぐらい変化が感じられた」と語る。そんな中沢が、劇的な変化の背景にあり、俳優人生の大きな転機となったという連続テレビ小説『あんぱん』で演じた千尋という役について、さらには俳優を目指すきっかけとなった小栗旬の存在など、熱い胸の内を明かした。

中沢元紀

完成した写真集には、激動の1年を過ごした中沢元紀のさまざまな姿が刻まれている。そこに写るのは、紛れもない自分自身の姿だが、撮影が始まったばかりの頃の写真と、最後のカットでは、纏う空気そのものが違う。中沢自身、その変化に驚きを覚えた1人だった。

「周りの方からは『顔が変わった』と言っていただいていたのですが、自分ではあまり自覚することがなかったんです。でも、こうして1冊になった時に見て、時の流れというか、その時期にやっていた役として生きた表情、纏っている空気感が全然違ったので、自分で見ても結構衝撃でした」

その変化は、中沢にとって確かな成長の証だった。どこか探るような眼差しが、次第に覚悟を決めた力強い光を宿していく。それは、中沢がこの1年、いかに大きなものと向き合ってきたかを物語っていた。

「解釈があっているか分かりませんが、大きな作品に携わらせていただいて、もまれながらも頑張っているような……自分で言うのもなんですけれど、そんな感じの雰囲気が表情からも出ていたなと思いました」。

数あるカットの中でも、特に心を掴まれた1枚があるという。それは、雪が舞う冬の駅で佇む、どこか映画のワンシーンのようなカットだ。

「本当に全季節、毎カットお気に入りの写真はあるのですが、その中でも冬の駅のカットが好きで。雪も降ってきて、ちゃんとその雪の粒も写真として映っていますし、なんかその1枚だけでも結構ストーリーが思い浮かぶようなカットになっているので、お気に入りです」。

撮影は故郷・茨城でも行われた。小学生の頃に住んでいた町、よく遊んだ公園、家族で通ったパン屋。記憶の中の景色に現在の自分が立つことで、ノスタルジックな感情が込み上げてきた。

「『この道こんなに狭かったっけ』とか。小さい頃の記憶のまんまの場所に今の自分が行ってみて、やっぱり成長しているんだと思ったり、エモいっていう気持ちになりました。友達や兄弟と遊んだ思い出が蘇ってきました」。

写真集のタイトルは『ルート』。愛猫の名前であり、この1年の“道のり”でもあり、そして自身の俳優としての“根っこ”を意味する。そのトリプルミーニングを持つタイトルは、スタッフとの会話の中で即決だったという。まさにこの1冊は、中沢元紀という俳優の現在地と原点をつなぐ、かけがえのない記録となっている。