「あー、また肩がガチガチだ…」長年のコリや痛みに、もううんざりしていませんか？

疲労の常識を覆す！光温熱LEDデバイス『LUMICARE』の衝撃

長時間のデスクワーク、家事、スポーツ後の身体の疲れ…現代人の日常には、肩や腰の重だるさ、筋肉のハリといった悩みがつきものです。そんな諦めていた体の不調に、「光温熱」という全く新しいアプローチで応えるデバイスが登場しました。それが、&MEDICALブランドから発売された『LUMICARE（ルミケア）』シリーズです。

プロアスリートが疲労回復や筋肉の痛み治療に活用してきた「光温熱ケア」が、ついに私たち一般人の手のひらに。自宅で、しかも「ながら」で使えるこの革新的なデバイスは、まさに未来のセルフケアを体現しています。

光が筋肉の奥深くまで届く！LUMICAREの画期的なメカニズム

従来の温熱器具やマッサージ器とは一線を画すLUMICAREの最大の魅力は、「光」と「温熱」を組み合わせたハイブリッドなケアにあります。これは単に表面を温めるだけではありません。LUMICAREは、「可視光線」と「近赤外線」という2種類の異なる波長を同時に照射することで、体の深部へアプローチします。

主に皮膚の表面、真皮層（深さ約2mm）に作用し、血行を促進します。なんと筋肉層（深さ約10mm）まで到達し、深部からじんわりと温めることで、筋肉のこりを効果的にほぐします。

まるで太陽の光が地表だけでなく、その熱を地中深くまで届けるように、LUMICAREは科学的なアプローチで、表面的なケアだけでは届かなかった体の奥深くにある筋肉の疲れにもアプローチしてくれるのです。

医療機器認証が証明する確かな効果

LUMICAREシリーズの信頼性を確固たるものにしているのが、医療機器としての認証を取得している点です。これにより、その効果が科学的に認められていることがわかります。具体的には、以下の効果が期待できるとされています。

疲労回復

血行をよくする

筋肉の疲れをとる

筋肉のこりをほぐす

神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

胃腸の働きを活発にする

特に「胃腸の働きを活発にする」という項目は、冷え性の方や全身の不調を感じる方にとって嬉しい発見ではないでしょうか。首や腰はもちろん、背中、太もも、ふくらはぎなど、全身の様々な部位に対応できる汎用性の高さも魅力です。

忙しいあなたに寄り添う「ながらケア」の実現

「ケアに時間をかけられない…」そんな現代人の悩みに、LUMICAREは完璧に応えます。

首用は、ボディ用はと、装着していることを忘れるほどの軽さ。コードレスなので、場所を選ばずどこでも使えます。首に巻くだけ、腰に巻くだけ。ケア時間はわずか15分で、自動オフ機能付きなので安心して使えます。デスクワーク中、家事をしながら、リラックスタイムに。日中のちょっとした空き時間を有効活用して、本格的な光温熱ケアが可能です。

操作は非常にシンプル。電源を入れたら、LOW（45℃）とHIGH（60℃）の2段階で温度調節が可能です。その日の体調や好みに合わせて使い分けられるのも嬉しいポイント。充電もUSB Type-Cで手軽に行えるため、普段お使いの充電器をそのまま活用できます。

『LUMICARE』シリーズのラインナップと価格

今回発売されるLUMICAREシリーズは、用途に合わせて選べる2種類。

商品名 価格（税込） サイズ 医療機器認証番号 LUMICARE neck 19,800円 W58×D8.5×H1cm 307AGBZX00042000 LUMICARE body 23,100円 本体W50×D10×H1cm 固定ベルト82×4cm 307AGBZX00043000

プロアスリートも注目する本格的な「光温熱ケア」が、医療機器認証を受けたデバイスとして2万円前後で手に入るのは、非常に魅力的です。日々のボディケアや健康維持への投資として、十分なコストパフォーマンスを誇ると言えるでしょう。

先行販売を見逃すな！お得に手に入れるチャンス

LUMICAREシリーズは、2025年12月初旬の一般販売に先駆け、現在、応援購入サイトMakuakeにて先行販売が実施中です。

先行販売期間は11月9日まで。お得なリターンが用意されている可能性もあるため、気になる方はぜひMakuakeページをチェックしてみてください。

開発元「株式会社ドリーム」と&MEDICALブランドのこだわり

LUMICAREシリーズを手掛けるのは、数々の健康・美容アイテムを世に送り出してきた「株式会社ドリーム」です。同社の&MEDICAL（アンドメディカル）ブランドには、「医療現場で培われた確かな効果を、誰もが手軽に日常に取り入れられるように」という強い思いが込められています。彼らの製品開発に対する真摯な姿勢が、このLUMICAREのような革新的なデバイスを生み出す原動力となっているのでしょう。

まとめ：あなたの日常に「光の癒し」を

肩や腰のつらさは、時に私たちの気分まで暗くしてしまいます。そんな日常の負担を軽減し、より快適な毎日を送るために、『LUMICARE』は強力なパートナーとなるでしょう。光温熱という新しいアプローチで、自宅で手軽にプロレベルのケアを。ぜひ、この新しいセルフケアを体験し、身体の内側から真のリフレッシュを実感してください。

