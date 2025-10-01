大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障離脱していたウィル・スミス捕手がワイルドカードシリーズのロースターに入った。まだ先発復帰は厳しい状況だが、代打の切り札として勝負どころで起用される可能性はあるかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

スミスは9月上旬の試合でファウルボールにより右手を痛め、これが原因で同月中旬に故障者リスト（IL）に入った。当初は骨に異常はないと診断されていたが、実は亀裂骨折を負っていたことが同月下旬に判明している。

そのスミスについて、同メディアは「右手骨折のため、9月3日以降はわずか1試合しか出場していないが、月曜日のチーム練習では問題なく実戦打撃を披露した。しかし、捕手として、少なくともフルタイムでプレーできるほど回復してはいないようだ。大谷が指名打者のポジションを担うため、スミスは代打のみの出場になる。そのため、ワイルドカードラウンドでは、ドジャースの捕手はベン・ロートベット捕手とダルトン・ラッシング捕手の2名になる」と言及している。

スミスはレギュラーシーズンでは110試合、打率.296、17本塁打、61打点、得点圏打率.337を記録しているが、ポストシーズンでも勝負強い打撃は見られるだろうか。

【関連記事】

【了】