大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10月1日、シンシナティ・レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に10-5で勝利した。先発を務めたブレイク・スネル投手は、終盤まで試合を作れたことに安どしているようだ。米メディア『ロサンゼルスタイムス』が報じた。

同戦のスネルは初回三者凡退と上々の立ち上がりを見せると、その後6回まで無失点投球を継続。7回に2点を失いこの回限りで降板となったが、7回2失点、被安打4、四球1、9奪三振で勝利投手となった。

同メディアは「スネルは初回から効率的な投球を見せ、わずか7球で三者凡退に抑えた。レッズの打者8人を連続で打ち取った後、3回に二塁打と四球を許すも、その後10人を連続で打ち取り、試合を長く投げられる基盤を築いた。ブルペンの不振が続く中、この投球スタイルはドジャースが今後も継続する可能性が高い戦略となるだろう」と言及。

続けて、「長く投げられてよかった。本当にコントロールできていた。打者のスイングを読み、打線をうまく切り抜けることができた。先発が試合を長く投げれば投げるほど、僕たちの投球が好調だという証だ。だが同時に、ブルペンを休ませているということでもある。つまり、試合の流れが変わって我々に有利になるだけだ」というスネルのコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】