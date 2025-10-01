大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、シンシナティ・レッズとのワイルドカードシリーズにおける26人のロースターを正式発表した。この選出には複数のサプライズがあり、不振のマイケル・コンフォート外野手は外れることとなった。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が言及した。

ポストシーズンの最大の懸念材料はウィル・スミス捕手だった。彼は9月の第2週に右手骨折で負傷者リスト（IL）入りして以来、今週の出場が可能な状態になるか不透明だった。しかし驚異的な回復を見せ、代打要員としてベンチ入りすることとなった。

投手に関しては、アンソニー・バンダ投手とベン・カスパリウス投手がロースターから外れた。クレイトン・カーショウ投手は予定通りロースターから外れ、ディビジョンシリーズに進出した際にロースター入りすると見られている。

ドジャースのロースター変更についてカムラス氏は「野手で驚きだったのは、コンフォートがロースターから外れ、ジャスティン・ディーン外野手が守備要員および代走としてロースター入りした。さらに、キム・ヘソン内野手とアレックス・コール外野手もロースター入りしている」と言及した。

