レギュラーシーズンの最終盤を迎えている2025年のプロ野球。ポストシーズンに向けて、戦力がほぼ固まりつつある時期といえる。その一方で、余剰戦力となって一軍での出場機会が限られている選手も少なくない。ここでは一軍での出番が少ない読売ジャイアンツの選手を紹介したい。

岡田悠希

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／86kg

・生年月日：2000年1月19日

・経歴：龍谷大平安高 - 法政大

・ドラフト：2021年ドラフト5位（巨人）

ファームでは結果を残すも、一軍では思うような活躍ができずにいる岡田悠希。昨季から出番が限られている状況だ。

法政大から2021年ドラフト5位で読売ジャイアンツに入団。ルーキーイヤーから一軍で33試合に出場したが、打率.095（21打数2安打）とプロのレベルの高さに直面した。

それでも、翌2023年はプロ初本塁打を記録。二軍では90試合に出場し、打率.281、12本塁打、42打点と能力の一端を示した。

しかし昨季は、わずか4試合の一軍出場に。今季も二軍では84試合出場、打率.282、8本塁打、37打点、8盗塁と高いパフォーマンスを発揮。

一方で、一軍では11試合の出場にとどまり、打率.167（18打数3安打）と振るわず。打席数の半分以上で三振を喫するなど、課題が浮き彫りになっている。

中山礼都の外野挑戦、若林楽人の台頭などでライバルが多くなっているだけに、少ないチャンスをものにしたいところだ。

