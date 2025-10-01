大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発投手として活躍を見せたエメ・シーハン投手をポストシーズンでは救援投手として起用することが決まった。これには、不安を抱えていたブルペン陣の強化を図る狙いがあると考えられる。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。

シーハンは今季、防御率2.82、6勝3敗と安定した成績を残し、9月は25回1/3でわずか失点4と絶好調。しかし、タイラー・グラスノー投手やブレイク・スネル投手、山本由伸投手、大谷という豪華先発陣の存在により、ポストシーズンでは救援に回ることとなった。

デーブ・ロバーツ監督は「シーハンを短いイニングで起用するのが最適な形だ。どんな状況での登板も準備できている」と語り、ポストシーズンの重要な戦力としてシーハンを高く評価した。

注目の集まるポストシーズンでの采配について、ウォーレン氏は「ドジャースのブルペン陣は、防御率4.28でMLB10位に位置する。シーハンがブルペンに加わることで、今季ドジャースのロースターで最も不安定だったブルペン陣に安定感をもたらすことが期待される」と言及した。

