大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10月1日から、シンシナティ・レッズとワイルドカードシリーズを戦っている。同チームには昨季までドジャースの一員だったギャビン・ラックス内野手が所属しているが、同選手は古巣との対戦に闘志を燃やしているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

ラックスは昨オフ、ドジャースがキム・ヘソン内野手を獲得したこともあり、マイク・シロタ外野手、ドラフト指名権と引き換えにレッズへトレード移籍。今季は140試合、打率.269、5本塁打、53打点といった数字を残している。

同メディアによると、ラックスはレギュラーシーズンでは1勝5敗と苦戦した古巣と戦う今シリーズについて、「僕たちは調子が悪い時期にドジャースと当たったから、苦戦してほとんど得点できなかった。今は全く別のチームだ。彼らは非常に実力があり、自滅しない。だから僕たちもクリーンな野球をし、初球から準備万端で臨まねばならない。ここ数週間で勢いもついており、1か月以上も背水の陣で戦っている」と自信を強調。

また、「ここで10年を過ごした。彼らがしてくれたこと全てに感謝している。さあ、外に出て彼らを…何て言うのか…蹴飛ばしてやるつもりだ」と闘志をにじませているという。

