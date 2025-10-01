12星座占い★2025年10月の運勢「水瓶座（みずがめ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）10月の「水瓶座（みずがめ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「水瓶座（みずがめ座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！忙しさが目立つ月ですが、冷静な視点を忘れなければ、うまく対応していくことができそうです。特に中旬以降はサポートが入りやすい運気なので、1人で抱え込みすぎず進めていくことを心掛けてみましょう。恋愛運は中旬が良好で、特に社内恋愛のきっかけができやすい運気です。話も弾みやすいので、気になる人に積極的に話しかけてみましょう。中旬以降は仕事の忙しさが目立ちそうです。力みすぎず、いつもの自分の感覚を大切にしながら進めてみましょう。困ったときは、周りにサポートを求めてみると良さそうです。今月は新作の映画を観たり、話題のものに意識を向けてみると面白い情報をキャッチできそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。