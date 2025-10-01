バルセロナは10月1日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節で昨シーズンの王者であるパリ・サンジェルマン（PSG）をホームに迎える。バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、同試合に向けた前日会見にて、意気込みを語った。UEFA（欧州サッカー連盟）が同監督のコメントを伝えている。

昨シーズンのバルセロナは、フリック体制1年目ながら、ラ・リーガ、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）、さらにはスーペルコパ・デ・エスパーニャと国内3冠を達成したが、10シーズンぶりの優勝をめざしたCLでは、準決勝でインテルに2戦合計6－7で敗れ、欧州のタイトルには手が届かなかった。そのインテルを、決勝で5－0と粉砕したチームこそ、PSGだ。昨季の“忘れ物”を取り返す上で、負けられない相手を迎え撃つ。

フリック監督はPSG戦を前に、「我々は世界最高のチームと対戦する。PSGには素晴らしい監督、そして素晴らしい選手がいる。これは偉大なる挑戦だよ」と発言。今季のバルセロナは、ラ・リーガ第3節のラージョ・バジェカーノ戦こそ1－1のドローで終えたが、残る公式戦7試合は全勝しており、勢いに乗った状態で昨季のCL王者と相対する。

だが、フリック監督は「我々はバルサだ。常に優勝候補の一角として名前が挙がる」と語り、自らが率いるクラブに誇りを持ちつつも、「道のりは非常に長く、努力を重ねなければならない」と、PSGとの“決戦”には過度なほどの重要さは持たせていない。昨季の悔しさを晴らす上で、重要な一戦ともなるが、「過去は振り返らない。PSGもバルサも、昨季とは変わっているのだから」と話すに止め、過剰な意気込みは避けた。

また、PSGが非常に多くの負傷者を抱えているのに対して、バルセロナにも少なくはない負傷者がいる。スペイン人GKジョアン・ガルシア、同代表MFフェルミン・ロペス、同代表MFガビらが戦線を離れているが、フリック監督は「負傷者への対応をどうするかも我々の仕事の一部だ。中盤の重要な選手を欠いているが、若い選手たちに信頼を寄せなければならない」と述べ、若手の台頭にも期待を寄せている。

バルセロナが現在のホーム『エスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニス』にPSGを迎えるゲームは、日本時間で10月1日の28：00（10月2日の4：00）にキックオフ予定だ。

