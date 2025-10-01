12星座占い★2025年10月の運勢「山羊座（やぎ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）10月の「山羊座（やぎ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「山羊座（やぎ座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！仕事の忙しさが目立つ月ですが、やりがいがあり、頑張ったぶん収穫も期待できそうです。中旬までは人付き合いも広がりやすく、周りからサポートも受けられやすいので、悩み事などがある場合は早めに相談しておきましょう。恋愛運は中旬まで好調です。特に年上の人との恋愛や社内恋愛が発展しやすい運気です。中旬以降も出会いはありますが、仕事の忙しさが目立ってしまうため、恋愛は後回しになってしまいそうです。仕事運は好調で、プレッシャーを感じる機会もあるかもしれませんが、やりがいのある月になりそうです。慌てずコツコツ進めてみましょう。人付き合いのなかで、学びや収穫がありそうな月です。コミュニケーションを取る際は、聞き手に回る感覚を大切にできると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。