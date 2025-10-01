「YOUNG PRO」第10回開催決定、HARKA、It-Works、Littyら6組が集結

渋谷から多様な音楽、カルチャーを発信してきたWWWが、ヤング＆プログレッシブなヒップホップアーティストをピックアップするライブシリーズ「YOUNG PRO」を10月30日に開催することを発表した。

これまでに LEX、LANA、ralph、Watson、Bonbero、MIKADOらを迎え、計9回開催されてきた同イベント。第10回となる今回は、ジャンルや地域を越えながら急速に進化を続ける日本のヒップホップ・シーンで独自の存在感を放つ6組が集結する。

和歌山から甲高い声とニューサウンドで新たなメロディを切り拓くHARKA、東京を拠点に浮遊感あふれる独自のスタイルで国内外から注目を集めるIt-Works、横須賀「YOKOSQUAD」の一員としてリアルなライフスタイルを武器に存在感を放つJellyyabashi、トラップやR&Bを自在に横断し、感情をストレートに描き出す表現力で次世代を牽引するLitty、昼と夜をテーマにしたアルバムで多彩な表現を示しSNSでも話題を呼ぶSad Kid Yaz、名古屋を拠点に「Skipping Tape」シリーズで熱視線を集める新鋭Worldwide Skippaが出演する。

＜ライブ情報＞

WWW presents「YOUNG PRO」

2025年10月30日（木）Shibuya WWW X

時間：OPEN 18:30 / START 19:30

料金：¥500（税込 / スタンディング / ドリンク代別）

出演：HARKA / It-Works / Jellyyabashi / Litty / Sad Kid Yaz / Worldwide Skippa

チケット：

Livepocket：https://t.livepocket.jp/e/youngpro20251030

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019240.php

INFO：WWW X 03-5458-7688