berry meetが新曲「グッバイ」リリース、新アー写公開

スリーピースバンド・berry meetが、10⽉1⽇（⽔）に新曲「グッバイ」をリリースした。

温かくも挑戦的でリズミカルなサウンドが特徴的な本楽曲。タイトルにある「グッバイ」とは何に対して告げるのか。それぞれのリスナーにとって、時々のライフステージによって変わってくる⻘春ソングやラブソングを超えた、より普遍的な⼈⽣ソングとなっている。

さらに、berry meetのこれからの未来への意気込みを感じさせる新しいアー写も公開された。新曲「グッバイ」のMusic Video10⽉8⽇（⽔）berry meet公式YouTubeにて、公開が予定されている。

■berry meet「グッバイ」セルフライナーノーツ

弱さから来る期待じゃなくて、信じる強さを持てるように。

僕も君も、そうやって⽣きれますように。

＜リリース情報＞

berry meet

Major 1st Full Album『⽩昼夢、結んだ⾔葉は花束に』

発売⽇：2025年7⽉8⽇（⽕）

価格：3500円（税抜）

=収録曲= 全14曲（12曲＋CD限定ボーナストラック2曲）

1. 旅路

2. 脳内告⽩

3. はりぼて

4. ⽉が綺麗だって

5. あなたを酔て

6. 溺愛

7. 陽だまり

8. 図星

9. 結婚式には呼ばないで

10. あのさ

11. 疲れちゃった

12. 花だより

＜Bonus Track＞

13. 願い事

14. 約束

＜ライブ情報＞

berry meet ONE-MAN TOUR 2025-2026 「⽩昼夢、結んだ⾔葉は花束に」

2025年11月9日（⽇）東京 Shibuya Milkyway

2025年11月23（⽇）愛知 DIAMOND HALL

2025年11月24（⽉）福岡 DRUM LOGOS

2025年11月28（⾦）広島 Live space Reed

2025年12月6（⼟）⽯川 ⾦沢 AZ

2025年12月12（⾦）北海道 札幌 PENNY LANE24

2026年1月10（⼟）⾹川 ⾼松 DIME

2026年1月12（⽉）宮城 仙台 Rensa

2026年1月17（⼟）⼤阪 NHK⼤阪ホール

2026年1月22（⽊）東京 LINE CUBE SHIBUYA

チケットはこちらから https://eplus.jp/berrymeet/

Official HP https://berrymeet.com