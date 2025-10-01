新世代フューチャーソウルバンドluv、4曲入りEPリリース決定

関西出身の5人組バンドluvが、10月29日に4曲入りEP『The Seeds』をリリースすることを発表した。

luvは、メンバー全員が2003年生まれのY2Kネオソウルやファンク、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドと、Hiyn（Vo/Gt.）が生み出す独特なリリック、そしてメンバーの巧みでグルーヴィーな演奏でライブシーンやSNSで話題の新世代バンド。

10月1日よりオンエアが開始され、10月8日に先行配信となるリードトラック「meguri」は、ストリングスが印象的なluvらしいあたたかなソウルサウンドと、人とのめぐりあいを綴った切ない歌詞が秋の入り口にぴったりな楽曲となっている。

＜リリース情報＞

luv

EP『The Seede』

2025年10月29日配信開始

luv

リードトラック「meguri」

10月8日先行配信

https://luv.lnk.to/TheSeeds

＜ライブ情報＞

luv one man tour 「Magical Spell Tour2025」

11月1日（土）名古屋・NAGOYA JAMMIN'

11月14日（金）札幌・cube garden

11月21日（金）恵比寿・LIQUIDROOM

12月11日（木）福岡・BEAT STATION

12月13日（土）大阪・心斎橋BIGCAT

チケット料金：前売 5,000円（税込）

※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要