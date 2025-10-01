乃木坂46賀喜遥香「真夏の全国ツアー2025」東京公演を振り返り…楽曲「真夏日よ」のコールで“驚いたこと”とは？「みんな気合い入れすぎ（笑）！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月25日（木）の放送では、9月4日（木）～7日（日）に明治神宮野球場で開催された「真夏の全国ツアー2025」東京公演に参加した生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は東京公演3日目に参戦しました！ 遥香先生がセンターの曲をたくさん聴けたし、遥香先生が輝いている瞬間を生で観ることができて最高でした！ 特に『Sing Out！』のダンスは、すごく美しくて“かっこいいなぁ……”と思わず見惚れてしまいました。あと『真夏日よ』のコールもいっぱい練習してきたので、間違えずにコールできました！ 遥香先生のおかげですごく元気をもらって、最高の夏の思い出になりました！」（静岡県）

◆「あの空間、楽しかったなぁ」

賀喜：良かったよ～！ 神宮では私のセンター曲を全部やったんですよ!! だから、私のことを応援してくれているファンの人は喜んでくれるかな？ なんて思ったりしながら歌っていたからうれしい～♪

最終日に「Sing Out！」のソロダンスをやらせていただいて、「真夏日よ」は“今いるメンバー39人全員のコールをしてもらおう”という曲で、イヤモニをしていても皆さんの声がめっちゃ聞こえたし、イヤモニを取ったら、ものすごく大きい声でコールしてくださっていて、本当にうれしかった～！ 皆さんの声がすごく力になりますし、私たちも「もっと盛り上げるぞー！」っていう気持ちにもなれました。

あと、「真夏日よ」のコールでメンバーみんなの名前を呼ぶんですけど、一番声が大きかったメンバーが松尾（美佑）さん！ 松尾さんのところだけ「みんな気合い入れすぎ！」っていうぐらいめっちゃデカかった（笑）。でも、あそこは音にうまくハマっていて気持ちがいいんですよね～。私も実は、皆さんに聞こえないようにコールを言ってました（笑）。あの空間、楽しかったなぁ。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info