1日にスタートしたフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00～)で、劇中に登場するるシェイクスピアの“エピグラフ”の声を、渡辺謙が務めていることが明らかになった。

渡辺謙

“エピグラフ”とは、書物の冒頭や章の初めに置かれる題辞や引用句のこと。シェイクスピアの色々なモチーフを盛り込んでいる本作では、このエピグラフがまるで小説のように登場する。毎話、ドラマ本編のヒントにもなるシェイクスピアの名言が登場するという。

プロデュースの金城綾香氏は「この台本の初稿から、頭にはシェイクスピアの言葉がありました。それはドラマの船頭のようなものでもあり、(脚本の)三谷(幸喜)さんからのお手紙のようでもあり。気さくで分かりやすいけれど、なるほど…と気づかせてくれるところもある、深みがある言葉たちに、毎週台本を受け取るのが楽しみでした。まさか渡辺謙さんがお声を引き受けてくださると思わず、断られることを覚悟でご相談したところ、ご快諾くださって、今でも信じられない気持ちです。時に厳しく、時に楽しく、渡辺謙さんのお声が、物語を見守ってくださっています。その温かいお声が登場人物を見守るシェイクスピア、そして三谷さんのように感じられます。エピグラフ、聞きなれない言葉だと思います。この“エピグラフ“も楽しみに毎週このドラマにお付き合いくださればと思います」とコメントしている。