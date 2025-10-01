日向坂46河田陽菜「『今回はみりんの味がめっちゃする』みたいなときも…」最近の“自炊事情”を語る

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。9月26日（金）の放送は、河田陽菜と藤嶌果歩が、日向坂46メンバーの自炊事情について話していました。＜リスナーからのメッセージ＞「陽菜ちゃんは、約1年前の放送で自炊を始めた話をしていて、『1年後には立派な料理人になれる！』と言っていましたが、1年が経った今、料理人になれたのでしょうか？ ぜひ成長過程を教えてください」河田：料理人……私そんなこと言いましたっけ（笑）？藤嶌：（笑）。1年前に言っていたみたいです。河田：私は食材だけ買って料理のレシピとかも見ずに作るんですよ。だから、適当な肉と野菜の炒め物みたいな……。藤嶌：へぇ！河田：だから、味付けとかもあまり調べないので、「今回はみりんの味がめっちゃする」みたいなときも結構あるので……まだ料理人にはなれてないです。でも最近、ちょっと金村美玖さんが自炊を始めて、心のなかでちょっと悔しいの。藤嶌：分かります！ 私も同期の小西夏菜実ちゃんが自炊を始めて、ちょっと悔しいんですよ。置いていかれた気がしちゃって。河田：分かる！ 急に置いていかれた気分になるよね。藤嶌：だから、私も始めたいです！河田：気持ちだけはあるんだけど……でもアイドルだからさ（笑）。藤嶌：大丈夫かもしれない（笑）。河田：料理ができなくても、そういう（料理が苦手な）枠でいられるかも（笑）。藤嶌：でも、できたらいいですよね。河田：そうだね。いいお嫁さんになりたいよね。藤嶌：なりたい！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46