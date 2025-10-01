SKY-HI BMSG立ち上げからの5年は「本当にあっという間」この5年で一番変わったこととは？

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。今回の放送では、SKY-HIさんをゲストに迎えて、お届けしました。今回のゲスト、SKY-HIさんは2005年にAAAのメンバー（名義：日高光啓）としてデビューし、同時期にソロ名義“SKY-HI”として東京都内のクラブで活動をスタート。2020年に自身の会社BMSGを設立。これまでBE:FIRSTをはじめとする話題のグループ、さらにはAile The Shotaさんなどのソロアーティストも輩出。先日ファイナルを迎えたばかりのBMSG presents BOYS GROUP AUDITION PROJECT 2025“THE LAST PIECE”も大きな注目を集めました。そんな飛ぶ鳥を落とす勢いのBMSGは9月で5周年を迎え、開口一番「本当にあっという間」とSKY-HIさん。あらためて、怒涛の5年間を振り返り「めちゃくちゃいろんなことがあったから濃かったんですけど、『そろそろ始めます』って言ったときの記憶がマジでつい最近のことのようにあるもん（笑）」と笑顔をのぞかせます。そして、きゃりーから「5年間やってきて、5年前と今とで何が一番変わったと思いますか？」との質問に、SKY-HIさんは「“最近、BMSG始めたんだ”とか“最近、こういうことをやっている”っていうのがまったくなくなって、（SKY-HIといえば）“こういうことをやっている人”って、周りの人が認識してくれるようになったのが、だいぶ変わってきた部分だと思う」と実感を語ります。自身もアーティストであり、代表取締役CEOとしてBMSGを牽引する立場でもあるSKY-HIさんが大切にしていることは、「雑に言うと、何が一番かみたいなことは気にすると思うんだけど、（その言動が）SKY-HIらしいか、BMSGらしいかが基本。あとは嘘をつかないこと」とキッパリ。近年のSKY-HIさんの立ち居振る舞いに、きゃりーが「日高さんって冷静だよね」と印象を語ると、SKY-HIさんは「感情的になることってないかも、性格的に」とうなずきます。その言葉を受けて、さらにきゃりーが「怒ることはあるの？」と聞くと、「怒ることもあんまりない」と即答。そんなSKY-HIさんの人となりに、きゃりーは「怖っ！ 人間じゃないじゃん（笑）！」とすかさずツッコミを入れるなど、2人の仲の良さが垣間見える場面もありました。ゲストが背中を押された作品を紹介するコーナーで、SKY-HIさんがセレクトしたのは、「ワンダンス」と「スーパースターを唄って。」の2つの漫画です。「両方とも音楽もので、『ワンダンス』はダンスで、『スーパースターを唄って。』はラッパーの漫画で、この2つは最近すげぇ元気をもらっている。この2つは登場人物も作者先生も年下なの。（作者の）先生お2人と交流を持たせてもらっているんだけど、主人公が頑張っている姿を見ることで、より励まされている気がする」とセレクト理由を語っていました。また、BMSG presents BOYS GROUP AUDITION PROJECT 2025“THE LAST PIECE”から誕生したばかりの新ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）について、SKY-HIさんからの言及も。「メンバーはめちゃくちゃ若くて、全員がグループ内でスパイスとして機能しそうな人が集合しているみたいな。個性の爆発ってこういうことかなって感じですね」と自信をのぞかせると、きゃりーは「すごい楽しみ！」と今後の活躍に期待を寄せていました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChaperZero_JFN