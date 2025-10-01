ＤｅＮＡがヤクルトに9-6で勝利

先発投手：ＤｅＮＡはＴ・バウアーが3回4失点（4安打1奪三振）、ヤクルトの小川泰弘は5回5失点。得点経過：1回裏にＤｅＮＡが3点を先制。2回表にヤクルトが4点を奪い逆転。3回裏にＤｅＮＡが1点を追加。注目選手：ＤｅＮＡの佐野恵太が1本塁打、4打点、3安打、2得点の大活躍。筒香嘉智も1本塁打、2打点の活躍を見せた。桑原将志も3安打、2得点と勝利に貢献。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。