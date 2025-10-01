ＤｅＮＡがヤクルトに9-6で勝利

先発投手：ＤｅＮＡはＴ・バウアーが3回4失点（4安打1奪三振）、ヤクルトの小川泰弘は5回5失点。得点経過：1回裏にＤｅＮＡが3点を先制。2回表にヤクルトが4点を奪い逆転。3回裏にＤｅＮＡが1点を追加。注目選手：ＤｅＮＡの佐野恵太が1本塁打、4打点、3安打、2得点の大活躍。筒香嘉智も1本塁打、2打点の活躍を見せた。桑原将志も3安打、2得点と勝利に貢献。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 142 84 54 4 .609 -
2 DeNA 143 71 66 6 .518 12.5
3 巨人 143 70 69 4 .504 14.5
4 中日 143 63 78 2 .447 22.5
5 広島 141 59 77 5 .434 24
6 ヤクルト 140 55 78 7 .414 26.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 141 85 52 4 .620 -
2 日本ハム 142 83 56 3 .597 3
3 オリックス 140 73 64 3 .533 12
4 楽天 140 65 73 2 .471 20.5
5 西武 140 62 75 3 .453 23
6 ロッテ 141 55 83 3 .399 30.5