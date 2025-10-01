12星座占い★2025年10月の運勢「蠍座（さそり座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）10月の「蠍座（さそり座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「蠍座（さそり座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！今月は勢いが出やすく、活動的に過ごせる運気となりそうです。ただし、言葉がいつもよりキツくなってしまいそうなので、いつも以上に慎重な言葉選びを心掛けるようにしましょう。運動や体を動かす機会を持つこともおすすめです。恋愛運は中旬まで好調ですが、中旬以降はどんな人と付き合っていきたいのか、パートナーがいる人は、今どのように向き合っていきたいのかを考えてみると良さそうです。仕事が好調の流れのなかで進めていくことができそうです。特に営業職の人にとっては良い流れをつかむことができそうなので、勢いを大切に進めていきましょう。今月はエネルギーが高まりやすい運気なので、月のはじめに目標を明確にして、それを紙に書いておくと良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。