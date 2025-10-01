オリックスが西武に10-5で勝利
先発投手：オリックスはＡ・エスピノーザが1回0失点の好投（0安打0奪三振）、西武の杉山遙希は4回8失点で敗戦投手。得点経過：1回裏、オリックスが4点を先制。4回表、西武が3点を返す。4回裏、オリックスが2点を追加しリードを広げる。注目選手：太田椋が1本塁打、2打点の活躍。頓宮裕真も1本塁打、2打点を記録。西野真弘は3打点、3安打と大きく貢献した。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|142
|84
|54
|4
|.609
|-
|2
|DeNA
|143
|71
|66
|6
|.518
|12.5
|3
|巨人
|143
|70
|69
|4
|.504
|14.5
|4
|中日
|143
|63
|78
|2
|.447
|22.5
|5
|広島
|141
|59
|77
|5
|.434
|24
|6
|ヤクルト
|140
|55
|78
|7
|.414
|26.5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|141
|85
|52
|4
|.620
|-
|2
|日本ハム
|142
|83
|56
|3
|.597
|3
|3
|オリックス
|140
|73
|64
|3
|.533
|12
|4
|楽天
|140
|65
|73
|2
|.471
|20.5
|5
|西武
|140
|62
|75
|3
|.453
|23
|6
|ロッテ
|141
|55
|83
|3
|.399
|30.5