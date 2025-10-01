オリックスが西武に10-5で勝利

先発投手：オリックスはＡ・エスピノーザが1回0失点の好投（0安打0奪三振）、西武の杉山遙希は4回8失点で敗戦投手。得点経過：1回裏、オリックスが4点を先制。4回表、西武が3点を返す。4回裏、オリックスが2点を追加しリードを広げる。注目選手：太田椋が1本塁打、2打点の活躍。頓宮裕真も1本塁打、2打点を記録。西野真弘は3打点、3安打と大きく貢献した。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。