12星座占い★2025年10月の運勢「天秤座（てんびん座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）10月の「天秤座（てんびん座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「天秤座（てんびん座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！活動的に動いていくような運気なので、やりがいを感じる機会が多くなりそうです。思考が冴えやすいので、仕事を調子良く進めていくことができそうです。楽しいことも多い運気ですが、人付き合いが増えやすくなるぶん出費も増えやすい月になりそうです。中旬以降から恋愛運は好調で、あなた自身の魅力が高まりそうです。交流の機会を大切に、笑顔でコミュニケーションを取りましょう。仕事運は好調で忙しさが目立ちそうです。頼りにされる機会も増えてきそうなので、大変なことも多いかもしれませんが、無理のない範囲で頑張ってみましょう。中旬までに、自分自身が大切にしたい価値観を見直しておくと良さそうです。特に恋愛面、人付き合いの点を整理してみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。