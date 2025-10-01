大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)のトークショーが1日、都内で開催され、主人公・蔦屋重三郎(横浜流星)の母親・つよを演じている女優の高岡早紀が登壇した。

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。高岡が演じるつよは、蔦重が7歳の時に離縁し、蔦重をおいて去っていった実の母親で、ある日突然、蔦重のもとに戻ってくる。髪結の仕事をしていたこともあり、人たらし。対話力にはたけており、蔦重の耕書堂の商売に一役買うという役どころだ。

第26回から出演している高岡。自身の出演ドラマは「あまり見ない」と言うも、『べらぼう』は1話から欠かさず見ているそうで、「今回は始まる頃から蔦重の母親役って決まっていたので、最初から蔦重の母親として彼を最初から見守りたいし、これは私だけの解釈ですけど、ずっと私はどこかで彼を見守っていたかもしれない。そういう可能性はあるという上で、最初から彼の姿を、彼がどのような生き様で生きているのか見ておきたいなと思っていたので」と説明した。

高岡がステージに登場する前に、『べらぼう』の前編を紹介する映像が流れたが、高岡は「舞台袖から見ていましたが、胸が詰まる思いで見ていました。本当に壮絶な……私のせいですけど(笑)、壮絶な幼少期と青年期を過ごして、だからこそ力強く生きていられる彼の姿、だからこそ見守っていられるつよさんもいたのかもしれないとか、いろんなことを思いながら」と話した。