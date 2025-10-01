12星座占い★2025年10月の運勢「乙女座（おとめ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

乙女座（おとめ座：8月23日〜9月22日）
全体運
プライベートが充実しやすく、趣味や楽しいことが広がっていくような運気です。ショッピングに出掛けたり、外食をしたりするのも良い気分転換になりそうです。家族とコミュニケーションを取る機会を大切にしたり、部屋の掃除をしたりするのもおすすめです。
恋愛運
恋愛運は好調です。特に中旬までは、モテ期なぐらいあなた自身の魅力が高まりやすい運気です。新たな出会いを大切にしてみましょう。
仕事運
今後のスキルアップのために新たな勉強を始めてみると良い月です。勉強会や交流会などがあれば、積極的に参加してみるのも良さそうです。
ワンポイントアドバイス
今月は探究心を大切に過ごせると、新たな趣味が見つかりそうです。SNSなどで目に留まるものがあればリサーチしてみましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。