ゴードン・マレーの傑作、マクラーレンF1とGMA T.50がアブダビのオークションで対峙する

ゴードン・マレーがその名を自動車史に刻んだ二台の傑作が、ついにひとつの舞台で対峙する。12月にアブダビで初開催される「Collectors Week」において、RMサザビーズは1994年製マクラーレンF1と、30年の時を経て生まれた後継モデル、ゴードン・マレー・オートモーティブT.50を同時に出品する。公道仕様のF1は世界でわずか64台しか存在せず、しかも今回のT.50は史上初めてオークションにかけられる個体となる。

マクラーレンF1は、1990年代を象徴する存在である。ゴードン・マレーとマクラーレンのデザインチームは、当時の常識を超えた目標を掲げていた。それは「世界最速の車をつくること」ではなく、「フォーミュラ1の技術を公道車に注ぎ込み、究極のドライビング体験を実現すること」だった。カーボンファイバーのモノコック構造、そしてBMW製6.1リッターV12エンジンが織り成す627馬力のパフォーマンスは、誕生と同時に既存の記録を塗り替え、長年にわたり後続のスーパーカーにとって絶対的な基準となった。

今回出品されるのは、その希少な64台のうち14番目にあたるシャシーナンバー014。初期はチタニウムイエローに塗装され、ブルネイ王室に納められた。その後2007年、マクラーレン本社にて全面的なリビルドを受け、現在のアイビスホワイトの外装へと変更。加えてハイダウンフォースキットを装備し、固定式リアウイングやGTR由来のフロントスプリッター、さらにLM仕様のフロントフェンダールーバーが備わる。LM仕様に改装されたインテリア、OZレーシング製GTRタイプのホイールなど、極めて特別な仕上がりとなっている。

この車には、二人のF1ワールドチャンピオンの直筆サインが刻まれている点も見逃せない。1996年にミハエル・シューマッハがドアシルに署名した後、2007年のリビルド以降には当時ルーキーイヤーを迎えていたルイス・ハミルトンもサインを残した。こうした背景が、この一台をより特別な存在に高めている。専用設計のラゲッジセットやオリジナルのFacom製工具箱も付属し、走行距離はわずか1万4千km未満。推定落札価格は2,100万ドル超とされ、コレクター垂涎の一台であることは間違いない。

対するT.50は、マクラーレンF1から30年を経て誕生した現代の「究極のドライバーズカー」だ。わずか100台限定の、生産から35番目の個体となる。コスワースと共同開発された自然吸気4.0リッターV12は、車両重量を極限まで削った上で、661馬力を発揮。Xtrac製6速マニュアルを通じて後輪に伝えられる。28,400回転/秒という驚異的なレスポンスを実現し、過去と未来を繋ぐ唯一無二のエンジンといえる。

出品されるシャシーナンバー035は、2022年にデンマークのオーナーが仕様を決めた一台。エクステリアはハリアーペイントとグロスカーボンを組み合わせ、ダークグレーのホイールとブラックキャリパーが足元を引き締める。さらにボディ下部の同色仕上げ、ガラスルーフ、エンジンプラナムのシルバー文字、そしてヘリテージオレンジのバッジやスプリングは、マレーの最初のデザインである「T.1」レーシングカーへのオマージュである。ツーリングを快適にするために、6速のギア比が高めに設定されており、ドライビングフィールは公道にも最適化されている。2025年にデンマークへ納車され、走行距離はわずか300km未満。専用ラゲッジ4点セット、工具箱、診断用タブレットが付属し、推定落札価格は500万ドル超とされている。

今回開催されるCollectors Weekは、アブダビ投資局の後援を受けて誕生した新しい文化的プラットフォームであり、アート、ジュエリー、時計、デザイン、そして車という異なる分野が一堂に会する場だ。会場となるのは、F1グランプリ開催週に合わせたサディヤット島のセントレジス・ホテル。世界中のトップコレクターが集結し、希少性と美を讃える特別な時間が流れる。

RMサザビーズMENAマネージングディレクター、ドゥッチョ・ロプレストは

「これは単なるオークションではなく、マクラーレンF1とGMA T.50という二台が象徴する力、美、独自性を称えるセレモニーだ」

と語る。

そしてカー・スペシャリストのアンダース・ビリットは

「初のT.50をオークションにかけられること自体が特別だが、それをマクラーレンF1と並べられるのは奇跡に近い」

と断言する。

いずれもデンマークの著名なコレクションから託された個体であり、Collectors Weekの象徴的ハイライトとして強烈な存在感を放つだろう。