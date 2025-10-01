今日の運勢は？ 10月2日（木）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月2日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月2日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！あなたの星座は何位……？仲間との雑談のなかに現状を突破する、大ヒントが隠れている日。肩の力を抜いた会話から、思いがけないアイデアや解決策が生まれます。また、協力する姿勢が信頼をさらに強めます。秋晴れの空の下で散歩をすると、気持ちが晴れ渡ります。季節の空気を体で感じることで、普段の悩みが軽くなり、心に新しい余白が生まれるでしょう。その余白に、あなたにとって良いことが起こるでしょう。今日は「誰かのためにお金を使う」と運気が巡ります。小さなプレゼントでも相手の喜びがあなたの心を満たし、後に思わぬ形で返ってきます。関わる人をとにかく喜ばせる心づもりで過ごして。弱さを隠さず話すことで、信頼が深まる日です。完璧でいるよりも「助けてほしい」と伝えるほうが、相手の優しさを引き出し良好な人間関係ができます。人との距離が自然に縮まるでしょう。静かな時間を共有することで関係が深まります。言葉がなくても、同じ空気を味わうだけで信頼は育ちます。落ち着いた過ごし方が縁を強くするでしょう。無言でいても心地の良い関係の人と今日は一緒に過ごしましょう。相手の欠点を受け入れると、愛情がより深まる日です。理想像に近づけようとするより、「この人らしさ」を大切にすることで、関係は穏やかに進んでいきます。すると相手の欠点が気にならなくなっていきます。連絡を取るか迷っていた相手がいるなら、短い一言でも送ってみましょう。「元気？」や誕生日のお祝いなど、軽いメッセージで十分です。ただし無理に会話を続けるのはやめたほうが良いです。今日は新しい趣味に出会うチャンス。軽い気持ちで始めたことが思いのほか続き、日常を彩るきっかけになります。楽しさが自分を育てる種になるでしょう。恋人や友達の趣味を一緒にやってみるのも○冷え込みや乾燥で体調を崩しやすい時期。喉や肌のケアを早めにすると安心です。加湿や温かい飲み物が、体だけでなく心まで落ち着けてくれるでしょう。加湿器の準備をしましょう。不要になったものを整理すると金運が動き出します。売却でも譲渡でも、どちらでも構いません。モノと一緒に停滞した気持ちも手放せて、新しい流れを迎える準備が整うでしょう。体の声に敏感になれる日。ちょっとした疲れや違和感を無視せず、早めに休むことが吉です。予防の意識が未来の安心につながります。少し高いノンカフェインの栄養ドリンクを飲んで眠ると○今日は計画どおりに進まなくても落ち込まないでください。少しの変更が新しいヒントを運んできます。予想外の流れを受け入れる姿勢が、むしろ評価につながる暗示があります。あなたはどの季節が好きですか？ 私は、季節の代わり目に感じる匂いが好きです。秋は夏が終わる寂しい匂いがします。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。