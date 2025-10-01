Sugar House、Giallo、越冬が出演　新イベント「Sound Trek」始動

国内外のフェス出演経験を持つアーティストや、今後のフェスシーンでの活躍が期待される注目株が集結するイベント「Sound Trek（サウンド・トレック）」が、新代田FEVERにて始動する。シリーズ第1弾となる公演は、10月29日（水）に開催される。

出演アーティストは、ポストパンクソング「I WANT IT」のMVが50万回再生を突破し注目を集めるSugar House、2024年にViva La RockやHELLO INDIE 2024へ出演した怪人2人組ロックバンドGiallo（ジアロ）、そして裸のラリーズを引き合いに出されつつ進化を続ける最新型ノイズロックバンド越冬の3組。さらに、DJにはデーメーテールのヴォーカル／ギター、ミン・ヤマモトがラインナップされている。

本シリーズは今後も継続して開催予定で、第2弾は2026年1月28日（水）、さらに3月まで毎月最終水曜日に新代田FEVERにて行われることが決定している。

Sound Trek Vol.1 - First Echo -

日程：2025年10月29日（水）

会場：新代田 FEVER

OPEN 19:00 / START 19:30

出演

Live: Sugar House / Giallo / 越冬

DJ: ミン・ヤマモト（デーメーテール）

料金

予約：3,000円（+1D）

当日：3,500円（+1D）

22歳以下（予約・当日共通）：1,500円（+1D）

※入場時、年齢確認できる書類を持参必須

チケット予約：https://t.livepocket.jp/e/soundtrekfecho