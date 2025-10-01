ブレゲ250周年第5弾！職人技が光る「マリーン オーラ・ムンディ5555」

250周年という記念の年を祝うため、幾つかの特別モデルを発表しているブレゲより、第5弾となる記念モデル「マリーン オーラ・ムンディ5555」が発表された。地球と海を結びつけることをイメージした本作では、時計の中心に職人の手仕事によるユニークなデザインが採用されており、伝統と現代性、芸術的なノウハウと見事な技術、無限に広がる海と水平線や地平線が体現されている。

【画像】節目を祝したブレゲの記念モデル第5弾が登場（写真12点）

モデルは現行モデルをベースにしながらも、事前にプログラム可能なインスタント・ジャンプ・タイムゾーン表示によるデュアル・タイム、日付表示、デイ/ナイト表示、タイムゾーンと同調する都市名などの特徴が備わるキャリバー77F1を搭載。加えて本モデルならではの特徴として、文字盤部分に奥行き感や球面効果の演出がされており、ギヨシェ彫りなどを起用しながら繊細で美しい世界観が表現されている。

ケースバックには250周年記念のギヨシェ彫り「ケ・ド・ロルロージュ」とロゴマークが施され、文字盤側の都市名ディスク部分は、オーナーが自由にアレンジできる仕様となっている。なお、本モデル「マリーン オーラ・ムンディ 5555」は50本の限定である。