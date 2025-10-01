横浜F・マリノスは1日、中部大学に所属するMF樋口有斗の2026シーズン加入内定を発表した。

樋口は2005年3月10日生まれの現在20歳。埼玉栄高校から中部大学へと進学すると、今年2月に行われたデンソーカップチャレンジに東海選抜として出場。中盤の底で存在感を発揮していた。

現在は大学3年生のため、“飛び級”でのプロ入りとなる樋口。来シーズンより加入する横浜F・マリノスのクラブ公式サイトにて、コメントを残している。

「2026シーズンより横浜F・マリノスに加入することになりました、中部大学の樋口有斗です。プロサッカー選手になるという一つの目標を、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることを誇りに思います。これまで支えてくれた家族、共に切磋琢磨したチームメイト、そして自分を成長させてくださった指導者の方々など、サッカーを通じて関わったすべての皆さまに心から感謝申し上げます。その恩を、結果という形で返していきたいと思います。まだプロサッカー選手としてのスタートラインに立っただけなので、これから世界で戦える選手となるために横浜F・マリノスで成長していきます。応援よろしくお願いいたします」