大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10月1日から、シンシナティ・レッズとワイルドカードシリーズを戦っている。レギュラーシーズンではドジャース側が大きく勝ち越しただけに、レッズ側はリベンジに燃えているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ドジャースとレッズは今季レギュラーシーズンで6試合を戦ったが、結果はドジャースが5勝1敗と大きく勝ち越し。8月の3連戦ではスイープを食らわせている。

同メディアは「レッズのベテラン左腕であるブレント・スーター投手は最近、USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者に対し、球界最高のチームの一つとの挑戦に臨む覚悟があるだけでなく、特にシーズンのこの時期には何が起きてもおかしくないことを知っていると語った」としつつ、「何が起きるか誰にもわからない。1か月前、彼らは僕たちを圧倒した。試合のあらゆる局面で僕たちを打ち負かした。今こそ、最も重要なこの舞台でその借りを返す時だ」というスーターのコメントを紹介。

また、ニック・マルティネス投手も「多くの人が、僕たちがここに来られるとは思っていなかった。だけど、僕たちはここにふさわしいチームだと信じている。僕たちの心には疑いの余地はない。これからも自分たちのスタイルでプレーし、危険な存在になるだろう」と自信をにじませているという。

