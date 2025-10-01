中日ドラゴンズの細川成也は30日、敵地・東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「2番・左翼」で先発出場。3回に2点本塁打を放った。



巨人の先発は日米通算200勝を懸けてマウンドに登る田中将大。中日は0－3とビハインドの状況で3回の攻撃を迎えた。







2死一塁となり、打席には2番の細川。0－1からの2球目、アウトハイの144キロストレートを細川のバットが弾き返す。



打球は右中間方向に高々と舞い上がり、長い滞空時間を経てスタンドに飛び込む2点本塁打となった。



細川はこれで今季20号に到達。1997年に本拠地をナゴヤ球場からナゴヤドーム（現・バンテリンドームナゴヤ）へ移転後、4人目となる3年連続20本塁打を達成した。



過去の達成者はレオ・ゴメス、福留孝介、タイロン・ウッズの3名。日本人の右打者は細川が初となる。偉大なる竜の系譜に名を連ねた。



細川のアーチで2－3と1点差に追い上げた中日だったが、反撃もここまで。2－4で巨人に敗れている。



巨人の田中は6回2失点で勝利投手となり、日米通算200勝を達成した。









【動画】滞空時間の長い一発、細川成也の20号2ランがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











