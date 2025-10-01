”ゴジラ越え”の勢いそのままに！カブス・鈴木誠也、プレーオフ第1号を放つ…

メジャーリーグ 最新情報

シカゴ・カブスの鈴木誠也は30日（日本時間1日）、本拠地リグリー・フィールドで行われたワイルドカードシリーズ1回戦のサンディエゴ・パドレス戦に「5番・右翼」で先発出場。5回に同点に追いつく本塁打を放った。



カブスは0－1と1点ビハインドで5回の攻撃を迎えた。この回先頭の5番・鈴木が右打席に入る。



パドレスの先発は今季13勝をあげているエースのニック・ピベッタ。多彩な変化球を駆使し、奪三振率も高い右腕だ。



インハイを徹底して攻められた鈴木はカウント2－1からの4球目、甘く入った152キロのストレートを完璧に捉える。



打球は糸を引くように左中間スタンド中段まで一直線に伸びていく本塁打となり、カブスが1－1の同点に追いついた。



続くカーソン・ケリーにも2者連続のアーチが飛び出し、この回カブスは2－1と勝ち越しに成功。



8回にも1点を追加し、3－1で初戦を勝利で飾った。



鈴木は3打数1安打。”ゴジラ越え”の勢いそのままに、価値ある同点打でチームの勝利に貢献した。























【動画】糸を引く弾道、鈴木誠也のPS第1号がこれだ！

MLBの公式Xより











SEIYA SUZUKI.

TIE GAME.

— MLB (@MLB)【了】