大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は9月30日（日本時間10月1日）、ワイルドカードシリーズ初戦である本拠地シンシナティ・レッズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。初戦から2本の本塁打を放つ大活躍を見せている。米メディア『FOXスポーツ』でアナリストを務めるベン・バーランダー記者が綴っている。

大谷はこの日、初回に先頭打者本塁打を放ち、ドジャースに先制点をもたらした。その後のドジャースは、テオスカー・ヘルナンデス外野手やトミー・エドマン内野手らの本塁打により、5回までに6点を奪う猛攻を見せた。







そして6回、キケ・ヘルナンデス外野手が右翼への安打で出塁。二死走者1塁の場面で大谷はコナー・フィリップス投手の3球目を捉え、右中間スタンドの上段へこの試合2本目となる2ラン本塁打を放った。



初戦から大活躍を見せる大谷について、バーランダー氏は「大谷翔平の打球がドジャー・スタジアムから消えそうだった。これがプレーオフに現れたスーパースターの姿だ」と綴っている。











【動画】大谷翔平、ポストシーズン初戦から圧巻の2連発がこれだ！

Shohei Ohtani LEADOFF home run!

